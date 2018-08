Turistar vassa i kloakk

Turistar i Flåm måtte sjå kvar dei trakka i dag, etter at det flaut med kloakk i sentrum. Det skriv Sogn Avis. I føremiddag fekk kommunen melding om at det spruta opp kloakk frå fleire kummar i sentrum. Også ved Flåmsbrygga hotell har dei merka problema. Aurland kommune beklager og seier dei no skal sjå nærare på kva som er årsaka til problema. Brannvesenet skal i ettermiddag spyle heile området som blei ramma av kloakkutsleppet.