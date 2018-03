Turistar var god butikk

Aldri har turisme vore så god butikk i Flåm som i fjor, skriv nettavisa porten.no. I 2017 omsette turistverksemdene under Aurland Ressursutvikling for 200 millionar kroner. Det er over 40 millionar meir enn året før. Fleire gjestar og høgare omsetnad per gjest er årsaka.