Turbussjåførar melde til politiet

Under ein kontroll i Førde i går vart to førarar av utanlandske turistbussar melde til politiet for brot på køyre- og kviletidsreglane. Vegvesenet sende også oppmoding til heimlandet om bedriftskontroll. Ytterlegare tre førarar fekk åtvaring for brot på dei same reglane. Av 13 køyretøy som vart tekne ut til utvida kontroll, var fem utanlandske turbussar.