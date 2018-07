Tunnelen framleis stengd

Ospelitunnelen på riksveg 15 over Strynefjellet er framleis stengd. – Det har ramla ned ein del små og skarpe steinar. Eit vogntog skal ha punktert på grunn av dette, men er no ute av tunnelen, seier trafikkoperatør John Andreas Omdal i Statens vegvesen. Entreprenør er framme om ein halvtimes tid for å fjerne steinane. – No er politiet på staden for å dirigere bilane om Gamle Strynefjellsvegen på fylkesveg 258, seier han.