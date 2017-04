TOK EIN SJANSE: Varabrannsjef i Jølster Arve Dvergsdal seier han tok ein sjanse då han bestemte seg for å gå inn i Fjærlandstunnelen i lag med to andre røykdykkarar. Han hadde ei magekjensla som sa at det var folk att i tunnelen, og han hadde rett.

Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK