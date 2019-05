Tryglar om meir pengar

Fylkesordførar Jenny Følling tryglar staten om å berge Vestland fylke ut av pengeknipa. Fylkesrådmannen har sagt det må kuttast over 400 millionar kroner i planlagde investeringar i vegar og skular neste år. Følling ber no staten endre inntektssystemet slik at det nye fylket får meir pengar.