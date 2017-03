Trur Selje-ordførar skal vere leiar

Selje-ordførar Stein Robert Osdal kjem mest truleg til å verte leiar i fellesnemnda som skal handsame det vidare arbeidet med samanslåinga av Eid og Selje, det skriv Fjordabladet. Bakgrunnen er at det står i avtalen mellom dei to kommunane at ein kommune skal få prosjektleiaren, og ein skal få leiaren for fellesnemnda. Frå før er det i følgje avisa kjent at Eid-Rådmann Åslaug Krogsæter blir prosjektleiar.