Trur ikkje konflikten påverkar dei



Brødrene Aa tvilar på at USA si opptrapping av handelskonflikten med Kina vil ha noko å seie for Hyen-verksemda. USA-president Donald Trump varsla i helga straffetoll mot Kina. Administrerande direktør Tor Øyvin Aa seier Kina er ein viktig handelspartnar for dei. – Eg har vanskar for å sjå at dette skal ha noko innverknad på vårt forhold no til den kinesiske marknaden.