Truleg ikkje asbestfare i Selje

Etter eit tilsyn er det lite truleg at det er noko asbestfare ved brannråka Selje Hotel. Det seier Selje-rådmann Ørnulf Lillestøl til Fjordenes Tidende. Naboane til hotellet har vore bekymra for at asbest frå branntomta skal spreie seg. Selje kommunen ventar framleis på ein skriftleg rapport, men rådmannen seier til avisa at det ikkje er noko som tyder på at det er til helsefare for naboane.