Trugar med å flytte el-båt

Satsinga på elektriske turistbåtar på Nærøyfjorden kan strande, skriv Sogn Avis. No vurderer selskapet som driv båtane å flytte den nye elektriske båten «Future of The Fjords» til Geirangerfjorden. Årsaka er at rådmannen i Aurland seier nei til å byggje ein flytekai og ladestasjon ved hotellet i Gudvangen.