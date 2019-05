Trua mora med kniv

Ein mann i 40-åra må i dag møte i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for å ha trua mor si med kniv. Mannen har sete fengsla sidan han vart pågripen i vinter. Ifølgje tiltalen skal mannen ha uttala at det skulle bli ei ny Orderudsak. Han er også tiltala for skadeverk og bruk av narkotika. Tingretten har sett av to dagar til rettssaka.