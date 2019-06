Trua med å sprenge lensmannskontor

Ei kvinne i 20-åra er tiltalt for vald og drapstruslar mot politiet i Sunnfjord. Kvinna blei pågripen to gonger hausten 2017 og trua først med å skyte ein politioverbetjent, samt å sprenge lensmannskontoret og tingretten. To månader seinare beit og sparka ho ein politibetjent under pågriping.