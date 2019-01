Trevelt stengjer fylkesvegen i fleire dagar

Den kraftige vinden tysdag gjorde at fleire tre la seg over vegbana og høgspentlinja ved Devik .

Statens vegvesen opplyser at dei fredag klokka 12 vil gjere ei ny vurdering av situasjonen i Gloppen i Nordfjord.

– Det er enormt med grantre, så dette vil ta ganske lang tid å få opna vegen att, seier prosjektleiar Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Den stengde vegen gir mange pendlarar ekstra lang veg på jobb. Vanlegvis tek det kring ein halvtime å køyre mellom Sandane og Hyen via fylkesveg 615. Same strekning, via E39 og Førde, tek no to og ein halv time. Kvar veg.

Prosjektleiar Karlsen forsikrar at folk både entreprenørar og folk frå kraftlaget jobbar på spreng for å få opna vegen. Men at det tek tid.

– Trefall kan vere farleg å jobbe med. Ein må vurdere HMS, og sette det i høgsetet. Erfaringsmessig har det vore ein del uhell etter skognedfall, så det er skummelt å «gyve laus», seier han.

– Vi må ta tre for tre og vurdere korleis vi skal løyse kvart tre. Vi har gravemaskiner og alt på plass som skal sikre at det ikkje skjer noko skade, legg han til.