Treng meir tid

Kontrollutvalet i Sogndal kommune treng meir tid på å lese rapporten om Sogn barnevern, skriv Sogn Avis. No ser utvalet for seg eit møte 27. november og eit avsluttande møte 5. desember. – Vi vil truleg ha klar vår innstilling til kommunestyremøtet i desember, seier leiar for kontrollutvalet, Arnt Hovland Munthe til avisa.