Treng meir regn

– Trass i at vi no har fått mykje nedbør i haust, må vi rekne med at straumprisen kjem til å ligge over det som er vanleg. Vi skal ha ein våt haust før vi klarer å fylle opp igjen vassmagasina, seier produksjonsplanleggar Per Eirik Eimhjellen i Sogn og Fjordane Energi.