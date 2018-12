Treng fleire tilsette

iVest Consult i Florø er på jakt etter fleire tilsette. For 10 år sidan starta dei med åtte tilsette i dag er dei 35, men skulle gjerne vore fleire. – Slik det er no er vi for mange til å kalle oss små, men for få til å kalle oss store, seier dagleg leiar Jan-Inge Haga til Firdaposten. For tida søker rådgjevingskontoret etter tre ingeniørar og ein arkitekt.