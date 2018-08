Tredjeslåtten kan berge vinteren

Fungerande landbruksdirektør hos Fylkesmannen, Bjørn Harald Haugsvær, seier at tredjeslåtten ser bra ut for mange av bøndene i fylket. – Tredjeslåtten ser veldig bra ut. Det har vore god ettervekst, no må vi berre få den i hus. Kombinert med kraftfor kan det berge vinteren for mange bønder, seier Haugsvær.