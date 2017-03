Tre tatt for høg fart

Tre bilførarar fekk i dag forenkla førelegg for høg fart i ein politikontroll på riksveg 15 i Eid. Høgste målte fart i 80-sona var 95 kilometer i timen. I same kontrollen fekk to bilførarar forenkla førelegg for bruk av handhalden mobiltelefon, og ein bilførar fekk gebyr for manglande bilbelte.