Tre nye poeng til Fjøra

Fjøra tok poeng i sin tredje kamp på rad, då dei i ettermiddag slo Sotra 4–2 på Fosshaugane stadion. Fjøra kjempar i botnen av avdeling 4 i tredje divisjon, men tre nye poeng i dag gir grunn til jubel. – Denne divisjonen er så tøff at det ikkje finst lette kampar, uansett om det er mot første- eller sisteplass, seier trenar Knut Almås til Sogn Avis. Fjøra ligg no på 12.-plass i avdeling 4, medan Førde med uavgjort mot Sotra ligg like over nedrykksstreken på 10.-plass.