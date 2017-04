Tre kystradioar blir lagt ned

Dei tilsette vart informerte på eit allmøte på alle stasjonane i dag klokka ni. Det bekreftar informasjonsansvarleg i Telenor, Kristine Meek overfor NRK.

MODERNISERING: Informasjonsansvarleg i Telenor, Kristine Meek, seier omorganiseringane handlar om omfattande moderniseringar. Foto: Telenor

Dei døgnbemanna radioane har lenge spelt ei sentral rolle innan sjøsikkerheit og redningsteneste langs norskekysten. Nedleggingane gjeld for ei rekke radioar i landet; Florø-, Tjøme- og Vardø radio.

Tillitsvalde fryktar liv kan gå tapt

Nedleggingane får tillitsvalde i EL og IT Telenor Norge til å reagere. Dei krev at kyststasjonane ikkje blir lagde ned.

– Det er alvorleg nok at vi no misser 12 kystradiooperatørar med unik kompetanse og at tre kystradioar vert lagde ned. Det vanskelegaste med denne saka er likevel at dette skjer på kostnad av sikkerheita til sjøs, seier Kosom Alexsander Skaale som er hovudtillitsvald for EL og IT Telenor Norge.

NYTTIG: Navigasjonsmeldingar og vêrmeldingar på Kanal 16 er nokre av tenestene kystradioane leverer. Foto: NRK

Meiner det blir dårlegare sikkerheit til sjøs

Mangeårig skipper i redningstenesta, Magne Sætren er og fortvila over å høyre at tre kystradioar skal leggast ned. Han er redd for at ein automatisk telefonsvarar vil verte erstatninga og han er uroa for tryggleiken til sjøs.

UROA: Mangeårig skipper i redningstenesta er skuffa over at tre kystradioar no er lagt ned. Foto: Steinar Lote / NRK

– Florø Radio og alle dei andre kystradioane var vore veldig gode å ha når det har skjedd noko. Dei er lokalkjende. Og det er svært nyttig, seier Sætren fortvila.

– Dette er hol i hovudet. Eg veit snart ikkje kva eg skal tenkje, seier Sætren.

24 tilsette misser jobben

Det er 8 tilsette på kvar av dei tre stasjonane som no misser jobben. Alle får tilbod om å bli med vidare ein annan stad i landet.

– Vi skal utvide med til saman 12 stillingar ved kystradioane i Bodø og Rogaland. Dei tilsette får tilbod om å bli med vidare, seier Kristine Meek i Telenor.

VERT NEDLAGD: Florø Radio er blant dei tre kontora som vert nedlagde. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Moderniseringsløft

Meek seier det framleis skal vere trygt å ferdast på sjøen og at bakgrunnen for nedleggingane handlar om modernisering.

– Vi skal skifte ut heile radioplattforma og gå frå analoge samband til IT-samband og vi skal skifte ut systemet vi brukar for å handtere trafikk, seier Meek.

Ho meiner båtfolk vil oppleve tilbodet likt som det er no.

– Dette vil ikkje føre til endringar for folk som ferdast til sjøs. Alt vil fungere som før, seier ho.

