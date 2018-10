Tre kommunalsjefar snart på plass

Nye Kinn kommune kan snart ha tre kommunalsjefar på plass. Tre personar har fått tilbod om stillingar i den nye kommunen, går det fram på nettsida til nye Kinn kommune. Det gjeld stillingane som kommunalsjef for oppvekst og undervisning, kommunalsjef for helse og velferd og kommunalsjef for økonomi.