Tre av tolv med overlast

To tungtransportførarar som vart stogga på Håbakken i går er melde til politiet for brot på køyre- og kviletida. Den eine vart også pålagt å gjennomføre døgnkvile på staden. I alt 12 køyretøy vart kontrollerte og Statens vegvesen skreiv også ut tre gebyr for overlast, der det største var på 10.550 kroner.