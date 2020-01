Tre arrestert for narkotikalovbrot

Politiet har arrestert tre personar for eit grovt narkotikalovbrot, skriv Firda. Politiet vil ikkje seie kor mykje narkotika det er tale om, men fortel at dei arresterte to personar i ein bil på eg til Førde, og ein tredje person vart arrestert etter avhøyr med dei to første.