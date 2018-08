Trassar åtvaring om smittefare – vil importere store mengder høy frå USA

– Planen er å kome i gang med importen så snart alle papir er i orden, seier dagleg leiar i Notec, Jørgen Heiersted. Bakgrunnen for at han vil starte med import av fôr er den omfattande tørken store delar av sommaren som har ført til sterkt reduserte avlingar.

Notec held til i Stjørdal og hovudleverandør av det amerikanske høyet er «Anderson-Hay» i Washington state. Planen er at foret skal skipast ut frå Seattle via Panamakanalen til Europa og Noreg.

Mattilsynet har på si side gått ut med ei klar åtvaring mot import av grovfôr frå USA.

– Vi er generelt uroa over at det skal bli innført alvorlege dyresjukdomar til Noreg som vi ikkje har i dag, seier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for Dyrehelse i Mattilsynet. Ho listar opp: Kufeber, paratuberkulose, salmonella, antibiotikaresistente bakteriar og skrantesjuke.

– Vi er også redde for ulike sjukdomar på planter, seier Jahr.

ÅTVARAR: – Vi er redd for at det skal bli innført alvorlege dyresjukdomar til Noreg som vi ikkje har i dag, seier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for Dyrehelse i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Avviser kritikk

Jørgen Heiersted i Notec avviser at han gamblar med norsk plante- og dyrehelse når han no vil importere høy frå USA.

– Alle er opptekne av mattryggleik, noko også eg tek på høgste alvor, seier han. Heiersted fortel at han har vore i brevdialog med statsveterinæren i Washington state.

Ifølgje Notec-sjefen har han fått informasjon om at det ikkje har vore kjende sjukdomsutbrot i det siste av dei dyresjukdomane Mattilsynet listar opp.

– Når det gjeld skrantesjuke, har Washington state aldri hatt den sjukdomen, seier Heiersted.

– Men trur du ikkje på det norske Mattilsynet som åtvarar mot import av grovfôr frå USA?

– Jau, Mattilsynet gjer ein kjempeviktig jobb, men det må ikkje bli eit hysteri. Ein må sjå på dokumentasjonen som bli lagt fram, seier han.

Klar tale for bondeleiar

Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, er svært kritisk til import av grovfôr frå USA.

– Vi kan ikkje ta risikoen på å importere fôr som dreg meg seg smittestoff som vil gjere stor skade for norsk landbruk. Det er forkasteleg å ignorere denne faren, seier han.

Felde påpeikar at det aller viktigaste i norsk matproduksjon er at vi tek vare på den gode helsestatusen Noreg har på planter og dyr.

PROVOSERT: Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, likar svært dårleg at enkelte trassar råda frå Mattilsynet og likevel vel å importere grovfôr frå USA. Foto: Benedikte Grov / NRK

Paradoks at det er lovleg

Jahr i Mattilsynet håper norske bønder kjøper grovfôr frå tryggare område enn USA.

– Ja, dei bør kjøpe fôr frå andre stader. Til dømes er Island eit mykje betre alternativ, seier ho.

– Men er det ikkje eit paradoks at det er lovleg å kjøpe grovfôr frå USA når de som faginstans rår frå å kjøpe derifrå?

– Det kan du seie, men handelsreglane blir vedtekne utanfor Mattilsynet.

Heiersted er oppgitt over dei som går ut mot import av grovfôr frå USA.

– Då må dei setje seg betre inn i saka. Hovudkundane til det amerikanske høyet kjem frå Japan. Er det nokon som tek mattryggleik på alvor så er det Japan, seier han.