Transporterte ulovleg

Eit polsk firma må betale 20.000 kroner i bot for ulovleg kabotasjekøyring i Norge. I januar avdekka Statens vegvesen i Førde at eit av vogntoga til firmaet hadde køyrt to ulike oppdrag til to ulike mottakarar, sjølv om føraren ikkje kunne dokumentere internasjonal gods inn til Norge. Firmaet har vedteke bota.