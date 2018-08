Trailer med dynamitt fekk havari

Ein trailer lasta med dynamitt har havarert i Amlatunnelen på riksveg 5 i Sogndal. Det er no manuell dirigering på staden, opplyser Vegtrafikksentralen i Bergen. Ein tungbilbergar er på veg. – Det var byrja å bli litt stygge forbikøyringar og med ein lastebil med sprengstoff kan vi ikkje ta sjansar. Vi stengde tunnelen, men når brannvesenet dirigerer trafikken har har vi kontroll på at farten er låg og at det ikkje skjer trafikkuhell, seier trafikkoperatør Ronny Sleire.