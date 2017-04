Trafikkulykke på rv. 5

Politiet har rykka ut til ei trafikkulykke ved Bjørnsnestunnelen på riksveg 5. Det melder Firda.

Til NRK seier politiet at det var ei påkøyring bakfrå, men at ingen vart skadd og at vegen ikkje vart stengt som følgje av uhellet.