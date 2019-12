Trafikkulukke på Sande

Det er meldt om ei trafikkulukke på E39 ved Sande i Gaular. Naudetatane er på staden. To personar er involvert. Dei verkar uskadde men vert sende til legevakt. Det er lange køar og vegen er sperra, men bilbergar er på veg. – Me satsar på å opne opp vegen om ikkje alt for lenge, seier operasjonsleiar Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt.