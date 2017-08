Trafikkulukke på E39

Ein personbil har køyrt i grøfta ved Årbergsdalen på E39 mellom Sande og Vadheim. Sjåføraren, ei kvinne i 20-åra, var åleine i bilen. Helse Førde opplyser at kvinna er sendt til sjukehus i bilambulanse. Politiet opplyser at sjåføraren er oppegåande, men at vedkomande fortel om smerter i kroppen.