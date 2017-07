Trafikkulukke mellom Olden og Innvik

– Det er ikkje tale om livstrugande skader, men begge dei to som var i bilen er skadde, og dei skal bli undersøkt vidare av helsepersonell, fortel Odd Arve Solvåg ved operasjonssentralen til politiet.

Ulukka har skjedd på den delen av vegen der det for tida er anleggsarbeid og utbetring av vegen på gang. Det er ikkje noko regulering på staden, men farten er nedsett i samband med arbeidet.

Vegen mellom Olden og Innvik har tidlegare vorte skildra som den «dårlegaste» i landet, men er no ein god del breiare enn han var på ulukkesstaden.

DÅRLEG VEG: Vegen mellom Olden og Innvik har lenge vorte skildra som dårleg, men er for tida under utbetring

Mistanke om promille

Politiet tok ein promilletest av sjåføren på staden, og den gav eit positivt resultat. Det tyder at politiet her har sterke mistankar om at det har vore alkohol inne i bildet.

– Vi har teke ein blodprøve, så etter kvart vil vi få eit klart svar på om det her er tale om promillekøyring, seier Solvåg.

Alle naudetatane var framme på staden like etter klokka 9 i dag.