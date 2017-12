Trafikkulukke i Sogndalsdalen

Ein bil sperra delvis vegen i Sogndalsdalen på rv. 5 etter ei trafikkulukke. – Det er ikkje snakk om personskade, seier vaktleiar ved Alarmsentralen i Florø, Magni Brandsøy. Det var to personar i bilen. Vegen er no open for fri ferdsel.