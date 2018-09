Trafikkulukke i Sogndal

Naudetatane har rykka ut til ei trafikkulukke ved Årøytunnelen på fylkesveg 55 mellom Sogndal og Hafslo. Politiet opplyser at det berre er ein bil involvert og at sjåføren har kome seg ut. Alarmsentralen opplyser at bilen ligg på taket. Skadeomfanget er uvisst. Trafikken går forbi ulukesstaden.