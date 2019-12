Trafikkulukke i Nordfjord

Naudetatane har rykt ut etter ei trafikkulukke på riksveg 15 på Stårheim i Nordfjord. Ein bil med fire personar har køyrt av vegen. Alle er ute av bilen, opplyser Vest politidistrikt. Politiet melder at to personar er skadde, men at ingen verkar å ha alvorlege skadar. Bilen skal ha større skadar. Trafikken flyt greitt forbi ulukkesstaden, skriv politiet.