Trafikkulukke i Loen

Naudetatane har rykt ut til ei trafikkulukke på fylkesveg 60 i Loen. To køyretøy skal vere involverte. Det er ikkje meldt om personskade, opplyser politiet på Twitter. Vegen er no opna for trafikk etter å ha vore stengd ein periode etter uhellet, melder Statens vegvesen.