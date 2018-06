Trafikkulukke i Fjaler

Ein person er sendt til legevakt etter at ein campingbil og ein pickup kolliderte på fylkesveg 57 mellom Flekke og Dale. To andre personar kom uskadde frå ulukka, der den eine bilen køyrde inn i den andre bakfrå. Politiet opplyser at det ikkje er mistanke om rus.