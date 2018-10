Trafikkuhell i Vågsøy

Politiet opplyser at det har vore eit trafikkuhell på fylkesveg 622 ved Setresanden i Vågsøy. Ein kvinneleg passasjer er skadd og henta av ambulanse. Det er svært glatt veg på staden, opplyser politivakta på Twitter. Til Bergens Tidende seier politiet at det er snakk om ei utforkøyring og at det i alt var fem personar i bilen. Dei fire andre skal vere uskadde.