Tore André Flo har fått ny jobb

Tore André Flo har fått ny jobb som ansvarleg for Chelsea sine spelarar på utlån. Det skriv Dagbladet. Den engelske toppklubben har 34 spelarar på lån i andre klubbar, og stryningen skal ifølgje avisa få ansvaret for at dei lykkast best mogleg. Flo seier også at han kunne tenkt seg å ta steget opp og bli trenar for eit lag i Norge eller England i framtida.