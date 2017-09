Toppstillinga i Fredskorpset utlyst

Stillinga som direktør for Fredskorpset er lyst ut med søknadsfrist 29. september, skriv Firda. Den som blir tilsett får ansvaret for flyttinga av Fredskorpset frå Oslo til Førde. Neste år skal Fredskorpset gradvis rekruttere nye tilsette til Førde, parallelt med at folk sluttar i Oslo. Dei tilsette vil ha arbeidstid begge stader i denne overgangsfasen. Til nyttår i 2018 stenger kontoret i Oslo.