Tone bryt med Betsson

Artisten Tone Damli og spelselskapet Betsson har avbrote samarbeidet, skriv VG. I bloggen sin hintar Damli om at entusiasmen partene imellom har dabba av. – Kanskje er det slik at om vi var like lystne som vi var under kveitebrødsdagane i 2014, så hadde vi greidd å løyse det.