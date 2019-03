Tok viktig siger på heimebane

Førde sine handballdamer vann 33-29 i den viktige kampen mot Viking. Til pause stod det 17-17 mellom laga. Jeanette Øksenberg (biletet) vart mestscorande for Førde med 12 mål. Sigeren gjer at sunnfjordingane får eit pusterom på fire poeng til Gneist, Viking og Stabæk under nedrykksstreken i 1.divisjon.