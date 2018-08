Tok seg til rette i verneområde - kravd for millionbeløp

GRØFTA: Sunnfjord Energi flytta ein straumkabel som går i rasutsett område då dei grov i den Trondhjemske Postvei. – Vi såg at det her låg rør og trasear frå før. Vi fann at dette var ein eigna plass, seier nettsjef Arild Fleten.

Foto: Marit Anita Skrede / Statens vegvesen