Tok seg inn i leilegheit

Politiet i Førde har rykka ut til ei leilegheit der ein bebuar har meldt om at ein person var i ferd med å ta seg inn. Politiet har no vore i kontakt med to personar i leilegheita. – Det er ikkje forsøk på innbrot, men det er mistanke om bruk av narkotika, skriv politiet på Twitter.