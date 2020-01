Tok rekordar og klarte EM-kravet

Det vart sett 38 nye norske rekordar under Vestlandsmeisterskapen i vektløfting i helga. 14 av rekordane stod løftarar frå arrangørklubben Tambarskjelvar og Breimsbygda for. I tillegg til fem norske seniorrekordar, klarte Lone Kalland for første gong kravet til senior-EM i april med 211 kilo samanlagt.