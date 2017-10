Tok med amfetamin frå Spania

Ein mann i 20-åra frå Nordfjord er dømd til fengsel i 45 dagar på vilkår, for to tilfelle av båttjuveri og for å ha ført båt i rusa tilstand. Han får heller ikkje føre båt eller ta båtlappen i løpet av dei neste 15 månadene. I tillegg er han og dømd for å ha innført 0,6 gram amfetamin frå Spania. Samstundes har han og brukt tre ulike, ulovlege narkotiske stoff. Nordfjordingen vedgjekk alle forholda då han møtte i retten.