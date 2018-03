Tok hand om kamphanar

Politiet rykte i 16-tida ut til Måløy ferjekai etter melding om eit slagsmål mellom tre personar. Patruljen kom over ein kvinne og to menn, og det viste seg å vere mennene som var involverte i slåssinga. Politiet opplyser at desse blir avhøyrde. Det er oppretta sak.