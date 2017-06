Tok gull med vektkuler

Mona Brede Aase tok gull i profesjonell klasse 2 x 24 kg, 50 repetisjonar (pb) under cup of Scandinavia i Kettlebell i helga. Ho er no tredje beste kvinna i verda i øvinga. Trine Ryland tok gull junior 2 x 16 kg, 67 repetisjonar (pb) og Linnea Kårstad sølv i junior 2 x 16 kg, 57 repetisjonar. Her er dei saman med trenar Beate Støfring (fremst).