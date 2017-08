Tok affære og asfalterte

I dag vakna Utvik opp til nyasfaltert veg gjennom Hage. Asfalten er betalt av næringslivet i Stryn, med klar melding om at dette er gjort for å kunne opne omkøyringsvegen heile døgeret, også for store køyretøy, skriv Fjordingen. Næringslivet i Stryn er kraftig provoserte av fylkeskommunen, som dei meiner er ein altfor passiv vegeigar etter flaumskadane i Utvik.