Tok 29 råkøyrarar

Under den store fartskontrollen til UP i går var det 29 førarar i fylket som tråkka for hardt på gassen. På Vestlandet fekk over 180 personar forenkla førelegg for høg fart. Kontrollane er ein del av ein europeisk kampanje ved namn "Speed Marathon" som held fram til sundag. UP-sjef på Vestlandet, Terje Oksnes, er nøgd med resultatet i Sogn og Fjordane.