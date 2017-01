To til sjukehus etter trafikkulukke

Like etter klokka 18 torsdag kveld fekk politiet melding om at to personbilar hadde frontkollidert på fylkesveg 614 ved Eikeland. Det var berre førarane i begge bilane, og dei to mennene i 40- og 50-åra er sende til sjukehus for sjekk.

Politiet kan førebels ikkje seie noko om kor alvorleg skadde dei to er, eller kva som var årsak til ulukka.

– Vi veit ikkje så mykje om årsaka til ulukka, men det er svært glatt i området, seier Marianne Føleide som er operasjonsleiar ved Vest Politidistrikt i Florø.

Det er no manuell dirigering på stgaden opplyser politiet på twitter.