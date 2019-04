To sett i arresten

Ei kvinne i slutten av tenåra og ein mann i slutten av 20-åra er sett i varetekt i Førde for bruk av hasj. Det blei også funne hasj i leilegheita. Politiet rykka ut til staden etter melding om at nokon klatra på fasaden. Det viste seg at det ikkje var forsøk på innbrot, men ein av dei som heldt til der. – Politiet var på staden og såg at dei var rusa, seier Frode Kolltveit i politiet.